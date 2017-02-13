Шестичасовой рабочий день оказался максимально продуктивным

Шведские исследователи доказали, что шестичасовой рабочий день является максимально продуктивным.

Группа работников дома престарелых из Гетеборга ради эксперимента в течение длительного времени придерживалась не восьмичасового, а шестичасового рабочего графика. Выяснилось, что эти сотрудники на 10% реже берут больничные листы, а также повышают количество мероприятий, которые они проводят для постояльцев домов престарелых, на целых 85%.

Сокращение периода нетрудоспособности позволяет работодателю тратить меньше денег на расходы, связанные с оплаты больничного. К сожалению, уменьшение продолжительности рабочего графика потребовало приема новых сотрудников, а расходы на них полностью скомпенсировали доход работодателя от большей продуктивности сотрудников.