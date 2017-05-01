Опьянение или... инсульт? Как спасти человеку жизнь

Никаких медпрепаратов человеку с инсультом до приезда медиков давать нельзя

Sobesednik.ru выяснил, как отличить пьяного от того, у кого случился инсульт.

В Перми перенесшую инсульт пассажирку а­втобуса несколько часов во­зили по городу, приняв за пьяную. Женщина умерла в больнице.

Ситуации, когда люди с инсультом остаются без помощи, потому что кажутся окружающим спящими пьяными, к сожалению, не казуистика – такое случается. И к сожалению, заканчиваются плохо, потому что при инсульте помощь должна быть не просто скорой – экстренной. Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов, эксперт Лиги здоровья нации, рассказал, как действовать, если рядом человек, с которым явно что-то не так.

Будите. Не стесняйтесь будить того, кто долго находится без движения. Даже основательно пьяный отреагирует на это. Если реакции нет, это повод подозревать инсульт. Проверьте пульс – это можно сделать на запястье или на сонной артерии.

Не смотрите на возраст. Погибшей в Перми женщине было 33 года – это нехарактерный возраст для инсульта, но бывает всякое.

Вызовите скорую и окажите помощь. Это нужно делать одновременно, поэтому привлеките кого-то еще. Скорую нужно вызвать, даже если от человека без сознания пахнет алкоголем – у пьяных тоже бывают инсульты. Если дело происходит в транспорте, желательно выяснить, есть ли среди пассажиров кто-то умеющий делать искусственное дыхание и массаж сердца. Как минимум пострадавшего нужно вынести на воздух, снять, расстегнуть, ослабить все, что может сдавливать, и следить, чтобы он нормально дышал.

Не давайте лекарства. Никаких медпрепаратов человеку с инсультом до приезда медиков давать нельзя.

Не уходите. Пока бригада едет, оставайтесь рядом с пострадавшим – это важно, чтобы его как можно быстрее нашли.