Китай активно готовится к новой вспышке птичьего гриппа

На востоке Китая предпринимаются активные меры по борьбе с эпидемией птичьего гриппа.

Все популярные в восточной китайской провинции Чжэцзян птичьи базары закрыты по распоряжению властей. Это сделано в целях предупреждения распространения вируса гриппа H7N9, получившего неофициальное название птичий грипп.

Только в январе этого года в данный провинции вирус был обнаружен у 35 человек. В 2013-2014 годах от птичьего гриппа в Китае умерло 36 человек при 105 заболевших, а его летальность приближается к 20%.