Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:17, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Алюминиевая посуда отравляет людей мышьяком и кадмием

Американские ученые обнаружили опасности для здоровья человека в посуде, сделанной из алюминия.

При приготовлении продуктов питания в алюминиевой посуде повышается вероятность выделения вредных для организма человека веществ. В частности, при нагревании стенки такой посуды могут выделять мышьяк и кадмий, причем их содержание иногда в 6 раз превышает допустимую норму.

Авторы исследования подчеркивают, что любители алюминиевой посуды могут чаще сталкиваться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отметим, что в посуде из пластика также содержатся опасные для здоровья человека вещества, включая «гормональный нарушитель» бисфенол-А.

читайте также:Как ни странно это прозвучит, 100-процентно безопасной посуды для здоровья человека практически не существует
5 типов небезопасной кухонной посуды
Что в каждой конкретной посуде можно готовить, а что категорически нельзя, выяснил Sobesednik.ru »

читайте также:
Посуда из пластика может вызвать рак груди
На товарах из пластика часто можно видеть наклейку ВPA free. Она порой гигантских размеров и впечатляет, хотя многие понятия не имеют, что такое этот ВPА и почему так важно, чтобы было free »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Скажи "сыр" – и заплачь. Как Россия кормит своих граждан под санкциями
13:05, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru поговорил с директором Института аграрного маркетинга Еленой Тюриной об импортозамещении и санкциях
»
Как в Москве митинговали против домашнего насилия
12:39, 13 Февраля 2017
Корреспондент Sobesednik.ru побывал на акции протеста против вывода побоев в семье из Уголовного кодекса
»
Виталий Милонов: Я бы артистам звания не давал – только налоги брал
11:05, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru решил узнать мнение депутата Виталия Милонова о недавних госнаградах российских артистов
»