Алюминиевая посуда отравляет людей мышьяком и кадмием

Американские ученые обнаружили опасности для здоровья человека в посуде, сделанной из алюминия.

При приготовлении продуктов питания в алюминиевой посуде повышается вероятность выделения вредных для организма человека веществ. В частности, при нагревании стенки такой посуды могут выделять мышьяк и кадмий, причем их содержание иногда в 6 раз превышает допустимую норму.

Авторы исследования подчеркивают, что любители алюминиевой посуды могут чаще сталкиваться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отметим, что в посуде из пластика также содержатся опасные для здоровья человека вещества, включая «гормональный нарушитель» бисфенол-А.