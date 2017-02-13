8 малоизвестных причин болезненных родов

Любая будущая мама боится боли во время родов, и вот 8 вещей, которые могут сделать боль еще более сильной.

Статистика показывает, что свыше 80% молодых мам считают роды самым мучительным и одновременно самым волнительным событием в своей жизни. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, ученые разрешили женщинам налегать на углеводы во время родов, чтобы сделать их более быстрыми.

Сегодня медицина готова помочь женщинам снизить неприятные ощущения во время родов, однако иногда кое-что могут сделать с точки зрения профилактики и сами будущие мамы. Вот 8 малоизвестных факторов, повышающих уровень боли во время родов, о которых рассказали эксперты сайта Вellybelly.com.au.

1. Лежание на спине. При данной позе весь вес малыша и матки переносится на спину, что не очень хорошо. Кроме того, матка при родах сокращается вперед, а лежа на спине женщина препятствует силам гравитации, как бы оттягивая матку назад. Выберите другую позицию с наклоном туловища вниз. Если вам хочется отдохнуть, то вполне можно поворачиваться на тот или другой бок между схватками.

2. Страх. Когда мы боимся боли или чего бы то ни было ещё, то наше тело напрягается. В этот момент мы перестаем нормально дышать и ощущаем боль более остро. Как же можно победить страх? Лучшее, что может сделать в этом случае женщина, — это предотвратить появление испуга изначально. А для этого необходимо посещать курсы для будущих мам, практиковать медитацию, общаться со специалистами, а также читать книгу и получать как можно больше информации.

3. Отсутствие личной акушерки. Некоторые исследования показывают, что при родах личная акушерка является даже более полезной, чем профессиональные медицинские работники или члены семьи рожицы. Она обеспечивает удивительную эмоциональную поддержку, поскольку хорошо знает все особенности характера роженицы и ее здоровья. Речь идет об акушерке, с которой вы общаетесь на протяжении нескольких месяцев беременности. Все это время она следит за вашим здоровьем. Ее присутствие во время родов будет для вас огромным психологическим облегчением.

4. Стрессовые условия. Муж очень хочет присутствовать на родах, но его наличие в палате вас сильно раздражает? Вам кажется, что вокруг слишком шумно или никто не обращает на вас внимания? Врач или медсестра вызывают у вас ярость? Чем больше вокруг стрессовых факторов, тем более сильную боль вы испытываете во время родов.

5. Искусственная стимуляция родов. Иногда прием лекарств, искусственно стимулирующих роды, необходим по состоянию здоровья. Однако в большинстве случаев использование этих препаратов увеличивает уровень боли во время родов. Соглашайтесь на искусственную стимуляцию исключительно в тех случаях, когда без неё обойтись нельзя.

6. Отсутствие информации. Поразительно, что даже в эпоху интернета большинство рожениц понятия не имеют о том, что существует вполне натуральные способы уменьшить уровень боли во время родов. Некоторые из них бывают очень эффективными, и в любом случае их необходимо попробовать. Кому-то помогает обыкновенная дыхательная гимнастика, кто-то испытывает гораздо меньше боли, если рожает в специальном бассейне, а бывают женщины, которым помогает психологическая методика визуализации.

7. Заднее предлежание плода. В отличие от более распространённого переднего предлежания плода, при котором спина малыша помещена спереди маточной стенки, при заднем предлежании она находится сзади. Заднее предлежание очень часто вызывает не только болезненные, но и более затяжные роды. Существуют различные методы предотвратить этот вид предлежания, а также лучше подготовиться к таким родам.

8. Обезвоживание. Нехватка воды может усилить уровень боли во время родов. Это связано с тем, что при обезвоживании матка не сокращается достаточно эффективно. Каждая клетка нашего организма нуждается в воде для нормальной работы, а когда в организме не хватает воды, то всё начинает распадаться. Снижается уровень энергии, концентрации и внимания. Естественно, это отражается и на боли во время родов.