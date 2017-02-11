Антибиотики во время беременности бьют по иммунитету малыша

Прием антибиотиков во время беременности существенно ослабляет иммунитет будущего ребенка, как установили ученые.

Исследователи Детской больницы Цинциннати доказали, что прием антибиотиков во время беременности опасен для здоровья будущего ребенка. Эти лекарства разрушительны для «хороших» кишечных бактерий малыша, от которых зависит развитие его иммунитета.

Дети, появившиеся на свет от матерей, принимавших антибиотики во время беременности, значительно чаще становятся жертвами пневмонии и других опасных инфекционных заболеваний. А ведь эти лекарства активно прописываются беременным, которые готовятся к проведению планового кесарева сечения.