Запах больного сердца поможет врачам в диагностике болезней

Сердечно-сосудистые заболевания можно определять по анализу запаха человека, как установили ученые.

Немецкие исследователи из Университета Людвига-Максимилиана работают над анализом запаха, который позволит распознавать болезни сердечно-сосудистой системы. Появление этого анализа стало возможным после того, как ученые выявили собственно запах больного сердца.

Оказывается, если у человека возникают какие-либо нарушения в работе сердца, то этот орган через определенные рецепторы производит специфический запах, анализируя который можно выявлять те или иные патологии. Сами авторы методики считают, что она значительно упростит и ускорит диагностику болезней сердца на более ранней стадии.