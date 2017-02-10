Здоровье
Источник: ИА "Народные новости"
14:55, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые узнали, носители какой группы крови склонны к слабоумию

Российские медики опровергли теорию ученых из США о том, что четвертая группа крови самая опасная.

Как пишет ИА «Народные новости», специалисты американского университета Вермонта обнаружили предполагаемую связь между группой крови человека и его склонностью к некоторым заболеваниям. Так, ученые заявили, что обладатели четвертой группы крови больше всего подвержены старческому слабоумию. К такому выводу специалисты пришли по итогам исследований, в которых приняли участие 30 тысяч добровольцев. Почти у 500 пациентов с четвертой группой крови в старости обнаружились признаки деменции. По мнению ученых, это связано с тем, что в крови носителей данной группы крови содержится повышенное количество белка, что ускоряет свертываемость крови и ухудшает кровообращение.

Однако российские врачи не согласились с выводами американских коллег. Так, врач-трасфузиолог Центра эндохирургии и литотрипсии Виктор Бугун в интервью агентству сообщил, что старческим слабоумием чаще страдают носители второй группы крови.

«По поводу четвертой мне сложно сказать, я не видел этих исследований и не встречал подобных. Могу сказать по своей практике, большое количество пациентов с хирургическими заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта имеют вторую группу крови. Мне приходилось читать аннотацию одного из антибиотиков, там написано, что для людей со второй группой крови он не работает. Это связано с разным строением белка, поэтому лекарства по-разному воздействуют, поэтому я больше сталкивался с деменциями именно у обладателей второй группы крови», — заявил Бугун.

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