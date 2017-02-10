Каждая вторая болезнь развивается из-за хронического стресса

Не менее 40% болезней в организме человека развивается вследствие хронического стресса.

Широко распространённое высказывание о том, что все болезни происходят от нервов, имеет под собой научные основания. Ученые из США выяснили, что хронический нервный стресс провоцирует не менее 40% всех заболеваний.

В состоянии стресса и депрессии в организме снижается уровень гормонов серотонина и дофамина, что может приводить к возникновению проблем с работой желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также к появлению лишнего веса. А повышенный уровень гормонов стресса кортизола и адреналина увеличивает артериальное давление и даже может стать причиной некоторых опухолей.