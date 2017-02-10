8 из каждых 10 россиян имеют общих родственников

83% жителей России находятся в той или иной степени родства друг с другом, как установили отечественные ученые.

Исследователи медико-генетического центра Genotek доказали, что 8 из каждых 10 россиян состоят в родстве друг с другом. Этот вывод был сделан на основе ДНК-теста «Генеалогия», изучающего родственников по линии отца и матери, а также определяющего этническое происхождение человека.

Авторы исследования отобрали 1 848 жителей разных регионов страны, и у 83% из них в результате ДНК-теста был выявлен хотя бы один общий родственник. В большинстве случаев речь шла о родстве с 5 по 10 поколения, чуть реже отмечалось родство 4 поколения, а у 549 участников оказались общие родственники третьего и второго поколений.