Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:43, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Японский чудо-тест отыщет бактерии и вирусы всего за 10 минут

Уникальный экспресс-тест на вирусы разработали ученые Национального института промышленных наук и технологий в Японии.

При целом ряде вирусных заболеваний успех лечения во многом зависит от скорости установки диагноза, когда на счету порой оказывается каждая секунда. Современные тесты на поиск вирусов иногда занимают несколько часов и даже дней, но новый экспресс-тест позволяет сократить этот отрезок до 10 минут.

Для проведения анализа устройству весом в 500 грамм требуются образцы слюны или крови пациента. За короткий срок изобретение японских ученых выявляет наличие бактерий или вирусов, устанавливая разновидность инфекционных болезней.

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