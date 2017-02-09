Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:04, 09 Февраля 2017 Версия для печати

"Умный" вирус поможет избавиться от опасных опухолей

Специальный искусственный вирус может помочь человеку в борьбе с самыми тяжелыми видами рака.

Технология редактирование генома CRISPR/Cas9 помогла китайским ученым разработать искусственный вирус, получивший название RRPHC. Внутри этого вируса расположено фторполимерное ядро и оболочка из трех веществ, которая позволяет воздействовать на пораженные опухолью участки организма.

Эксперименты показали, что искусственный вирус способен либо уничтожать больные клетки, либо возвращать им первозданное здоровое состояние. Пока что ученые испытывают данную методику на лабораторных мышах, а в случае успеха метод проверят на человеке.

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Владимиров Алексей

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