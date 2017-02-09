Старшие дети ощутимо умнее младших по вине родителей

Британские исследователи нашли доказательства того, что первенцы оказываются умнее младших братьев и сестер.

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что уровень IQ и умственного развития в целом у детей, родившихся первыми в семье, оказывается ощутимо выше, чем у их младших братьев и сестер. Причём более острый ум старшего ребенка наблюдается уже в первый год его жизни.

Возможно, это связано с тем, что во время первой беременности будущая мама значительно более внимательно относится к собственному здоровью, а во время последующих — не так трепетно. Папы и мамы уделяют младшим детям меньше своего времени, в то время, как старший ребенок вначале получает всё внимание своих родителей.