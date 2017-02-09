Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:12, 09 Февраля 2017 Версия для печати

4 чашки кофе в день могут быть опасны для женских почек

Избыточное употребление кофе может привести к развитию воспалительных процессов в мочеполовой системе женщин.

Ученые Гарвардского университета США доказали, что чрезмерное употребление кофе опасно для мочеполовой системы женщины. Этот напиток приводит к повышенному содержанию нитратов, магния и кальция, что может стать причиной образования камней в почках и болезней мочевыводящих путей.

Нежелательной является дозировка кофе свыше 4 чашек в день. Особенно не рекомендуется употреблять этот напиток тем, кто уже страдает от каких-либо болезней мочеполовой системы и почек.

читайте также:Четыре чашки кофе в день помогут одолеть рак кишечника
4 чашки кофе в день помогут победить рак кишечника
Употребление четырех чашек кофе в день может помочь в лечении рака кишечника, как выяснили исследователи из США.  »

читайте также:Две-три чашки кофе в день позволят жить дольше и меньше болеть
10 причин считать кофе лекарственным напитком
Эксперты назвали 10 причин, по которым кофе можно считать по-настоящему лекарственным напитком »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Иванушка" Кирилл накормил Ходченкову винегретом
14:52, 09 Февраля 2017
Роскошную вечеринку устроил Кирилл Туриченко по случаю своего 34-го дня рождения, узнал Sobesednik.ru
»
Когда ЦБ прекратит массово отзывать лицензии у банков?
14:03, 09 Февраля 2017
Экономист Игорь Николаев объяснил, почему оздоровление банковского сектора в России произойдет лишь через три года.
»
Дэнни Бойл: Церемонию открытия ЧМ-2018 я провел бы на Байкале
13:52, 09 Февраля 2017
Знаменитый режиссер посоветовал перенести матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 в России на Байкал
»