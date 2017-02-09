4 чашки кофе в день могут быть опасны для женских почек

Избыточное употребление кофе может привести к развитию воспалительных процессов в мочеполовой системе женщин.

Ученые Гарвардского университета США доказали, что чрезмерное употребление кофе опасно для мочеполовой системы женщины. Этот напиток приводит к повышенному содержанию нитратов, магния и кальция, что может стать причиной образования камней в почках и болезней мочевыводящих путей.

Нежелательной является дозировка кофе свыше 4 чашек в день. Особенно не рекомендуется употреблять этот напиток тем, кто уже страдает от каких-либо болезней мочеполовой системы и почек.