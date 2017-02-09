10 удивительных особенностей в развитии первенцев

Эксперты назвали 10 удивительных фактов, связанных с развитием первенцев, которые доказаны научно.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, британские ученые доказали, что первенцы бывают ощутимо умнее своих младших братьев и сестер. Но этим их отличия не исчерпываются, и вот еще 10 удивительных фактов, связанных со старшими детьми, которые собрали эксперты сайта Thestir.cafemom.com.

1. Они чаще поступают в ВУЗы. Это вполне соотносится с тем фактом, что первенцы умнее. Ученые из Университета Эссекса доказали, что родившиеся в семьях первыми дети на 16% чаще впоследствии поступают в высшие учебные заведения по сравнению с младшими братьями и сестрами.

2. Они рождены обучаться. Психологи из бельгийского Университета Гента выяснили, что порядок появления на свет детей влияет на формирование их жизненных целей. У старшего ребенка, как правило, основная цель связана с «обучением», а у младших — с «борьбой» и «победой».

3. Им чаще грозит диабет. Ученые из Новой Зеландии установили, что старшие дети с большим трудом обрабатывают в своем организме сахар, они также чаще страдают от повышенного давления, из-за чего им грозит диабет.

4. Они стройнее. То же самое исследование показало, что первенцы бывают более высокими и худощавыми, чем их младшие братья и сестры.

5. Они получают больше внимания, но недолго. Естественно, что когда ребёнок в семье один, то он получает всё внимание родителей эксклюзивно. Вплоть до появления младшего брата и сестры первенцы не могут жаловаться на невнимание со стороны родителей. А это положительно влияет на их развитие и психику.

6. Иногда они более креативны. Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, что первенцы демонстрируют большую креативность по сравнению с младшими братьями и сестрами. Возможно, это также связано с тем вниманием, которое они получают от своих родителей.

7. Они чаще становятся начальниками. Ученые также доказали, что среди руководителей всех рангов значительно больше людей, которые являются старшими детьми в своих семьях. Это связано с тем, что еще в детском возрасте им приходится проявлять лидерские качества и заботиться о младших братьях и сестрах.

8. Они чаще болеют астмой и аллергией. Если у вашего старшего ребенка имеются проблемы с легкими, то это связано с его порядком появления на свет, если верить американским исследователям. Старшие дети чаще страдают от астмы и аллергии.

9. Им больше достается. Исследователи из университетов Дьюка и Вашингтона в США выяснили, что первенцы значительно чаще сталкиваются с жесткими правилами и дисциплинарными взысканиями в своей семье. Родители бывают более требовательны к ним, чем к младшим детям. Возможно, это еще одна причина того, почему из них потом получаются начальники.

10. Они реже страдают от посттравматического стрессового расстройства. Ученые Университета Шеффилда установили, что родившиеся первыми дети реже сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Очевидно, это объясняется стилем воспитания, при котором старшие дети, как уже было сказано выше, воспитываются более строго, что делает их менее изнеженными и уязвимыми.