Восемь новых показателей, доступных благодаря анализу крови

Эксперты назвали 8 неожиданных вещей, которые можно определить с помощью обычного анализа крови.

Все мы хорошо знаем о том, что анализ крови предназначен для определения уровня сахара и холестерина в крови, подсчета красных и белых клеток, а также поиска вредных бактерий и вирусов. Как уже сообщал Sobesednik.ru, американские ученые разработали уникальный и сверхбыстрый анализ крови, определяющий за четыре часа наличие всех возможных бактерий.

Кровь готова поделиться с нами самой разнообразной информацией о нашем организме. 8 неожиданных вещей, которые можно узнать на основе анализа крови, назвали эксперты сайта Prevention.com.

1. Биологический возраст. В отличие от паспортного возраста, который всего лишь определяет, сколько времени прошло с даты вашего рождения, биологический возраст говорит о настоящей изношенности организма и всех его внутренних систем по сравнению с вашими ровесниками. И в 52 года можно иметь тело 30-летнего, однако, увы, известны многочисленные обратные примеры.

2. Риск болезни Альцгеймера. Небольшая группа белков в крови может сказать специалисту о том, столкнется ли его пациент со старческим слабоумием за 10 лет до появления первых симптомов. К такому выводу еще в 2015 году пришли британские исследователи. По их мнению, ранее распознавание лиц из группы риска поможет сделать лечение болезни Альцгеймера более эффективным.

3. Сотрясение мозга. Не так давно ученые определили, что простой анализ крови с использованием белковых маркеров способен определить, столкнулся ли человек с сотрясением мозга в предыдущие семь дней. Отметим, что сотрясение мозга является одним из главных факторов риска старческого слабоумия или болезни Альцгеймера.

4. Уровень обезвоженности. Нехватка жидкости в организме увеличивает давление на сердце, повышает усталость и не дает человеку здраво мыслить. Приблизительно 20% пациентов домов престарелых страдают от обезвоженности, потому что просто не пьют достаточного количества воды, не испытывая жажды. Анализ крови даст возможность вовремя помочь этим людям.

5. Уровень тоски. Довольно сложно даже опытному специалисту точно выяснить, страдает ли пациент от клинической депрессии. Австрийские ученые доказали, что встречающиеся в крови специфические химические вещества из нашего мозга говорят об уровне гормонов счастья. А по ним можно судить и о депрессии.

6. Все прошедшие простуды. Наша кровь представляет собой жидкую «историю болезни», откуда можно черпать информацию по нашему прошлому. К примеру, созданный недавно анализ крови позволяет врачам узнать обо всех вирусах и простудах, с которыми человек сталкивался в течение всей своей жизни. О них свидетельствуют находящиеся в крови антитела. Эти же антитела помогут выписывать и более эффективные лекарства.

7. Риск алкоголизма. Содержание специфических химических веществ под названием PEth может быть повышенным в крови у людей, биологически предрасположенных к алкоголизму, как выяснили ученые из Университета Иллинойса. Скачок содержания данных веществ в крови уже свидетельствует об угрозе алкоголизма.

8. Неконтролируемая тревога. Тревожное состояние — одно из последствий стресса. Оно характеризуется чувством напряжения в плечах, учащенным сердцебиением, а также наличием специфической разновидности белка в крови, который поступает туда при сильной тревоге. К такому выводу пришли ученые из Hebrew University в Иерусалиме.