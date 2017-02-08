Ученые рассказали, на каких макаронах можно худеть

Употребление макарон далеко не всегда приводит к набору лишнего веса, как выяснили ученые.

Американские исследователи утверждают, что макаронные изделия не всегда способствуют прибавлению лишних килограмм. Всё зависит от того, какая именно пшеница использовалась при их изготовлении, а также какие порции макарон употребляли люди.

Наиболее полезными для талии являются макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Они не только обладают диетическим воздействием, но еще и насыщают организм ценными минералами и витаминами.