Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:46, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые рассказали, на каких макаронах можно худеть

Употребление макарон далеко не всегда приводит к набору лишнего веса, как выяснили ученые.

Американские исследователи утверждают, что макаронные изделия не всегда способствуют прибавлению лишних килограмм. Всё зависит от того, какая именно пшеница использовалась при их изготовлении, а также какие порции макарон употребляли люди.

Наиболее полезными для талии являются макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Они не только обладают диетическим воздействием, но еще и насыщают организм ценными минералами и витаминами.

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