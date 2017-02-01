Старческий алкоголизм: отличия, угрозы и лечение

Sobesednik.ru выяснил, как можно справиться с алкоголизмом в преклонном возрасте.

Недавно у нас в семье умерла мама. Она долго болела, и мы (я, моя сестра и наш папа) старались продлить ей жизнь, заботились о ней, старались быть рядом, отгоняли мрачные мысли... Но рак не щадит никого, наша мама от нас ушла, а беда осталась. Мы с сестрой разъехались в разные города, папа отказался переезжать. В один из приездов я заметила, что никогда ранее не пивший отец полюбил одинокие вечера за стаканом. Страшусь, что он заливает алкоголем страшную потерю, ведь они с мамой прожили 37 лет. Я ужасно боюсь за отца. Скажите, бывает ли старческий алкоголизм и как узнать его проявления?

Марина Колосова, Пермский край

Увы, болезненное влечение к алкоголю может случиться у людей разного возраста. Конечно, пожилой человек должен знать, чем рискует и какие могут быть последствия, но вначале симптомы болезни практически незаметны. Ведь спиртное медленно, но верно подавляет волю и сознание. Злоупотребление спиртными напитками усугубляет и так нелучшее самочувствие тех, кому за 60 лет. Старение ослабляет весь организм, перестраивает психику, замедляет важные процессы, обостряет хронические заболевания и последствия давних травм. Этиловый спирт ведет пожилого человека к слабоумию и сокращает ему жизнь.

Симптомы:

Пожилые люди, больные алкоголизмом, не могут концентрировать внимание на определенных действиях, отрицают, что зависимы. Они часто тревожатся и плохо спят ночами, у них повышается давление, случаются галлюцинации, тахикардия, быстро меняется настроение, нет чувства страха, они плохо едят, худеют, теряют ориентацию в пространстве. При алкоголизме нарушаются процессы мочеотделения, чувствуется слабость.

Лечение:

У алкоголиков преклонного возраста появляются депрессия, мрачные помыслы, психические отклонения. Лечение предстоит трудное, но вернуть больных людей к нормальной жизни возможно. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее и легче будет достигнут результат. Специалисты помогут вашему близкому человеку устранить причины появления алкоголизма и избавят от пагубной зависимости.