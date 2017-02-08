Новый метод поиска рака проверят на курящих в поликлиниках Москвы

С 8 февраля в московских поликлиниках курильщики смогут бесплатно пройти скрининг рака легких.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», данная акция проходит с целью диагностировать на ранних стадиях онкологические заболевания, которым подвержены курящие люди, с помощью нового метода — скрининга рака легких.

Уточняется, что новая программа «Низкодозная компьютерная томография грудной клетки — скрининг рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки» разработана Научно-практическим центром медицинской радиологии столичного Департамента здравоохранения.

«Современная методика низкодозной компьютерной томографии позволяет диагностировать рак легкого более точно, а количество выявленных случаев на ранних стадиях увеличивается более чем в два раза. Обследование предназначено для пациентов, входящих в группу риска и имеющих стаж курения более 30 лет. Исследование актуально и для бросивших курить менее 15 лет назад», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте уточнили, что результаты скрининга будут внесены в общую городскую базу и доступны врачам городских поликлиник. При наличии показаний пациент может быть направлен на дополнительные обследования или консультации специалистов, в том числе врача-онколога.

Подчеркивается также, что скрининг можно сделать бесплатно по полису ОМС.