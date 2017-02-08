Здоровье
Источник: «Москва»
15:32, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Новый метод поиска рака проверят на курящих в поликлиниках Москвы

С 8 февраля в московских поликлиниках курильщики смогут бесплатно пройти скрининг рака легких.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», данная акция проходит с целью диагностировать на ранних стадиях онкологические заболевания, которым подвержены курящие люди, с помощью нового метода — скрининга рака легких.

Уточняется, что новая программа «Низкодозная компьютерная томография грудной клетки — скрининг рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки» разработана Научно-практическим центром медицинской радиологии столичного Департамента здравоохранения.

«Современная методика низкодозной компьютерной томографии позволяет диагностировать рак легкого более точно, а количество выявленных случаев на ранних стадиях увеличивается более чем в два раза. Обследование предназначено для пациентов, входящих в группу риска и имеющих стаж курения более 30 лет. Исследование актуально и для бросивших курить менее 15 лет назад», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте уточнили, что результаты скрининга будут внесены в общую городскую базу и доступны врачам городских поликлиник. При наличии показаний пациент может быть направлен на дополнительные обследования или консультации специалистов, в том числе врача-онколога.

Подчеркивается также, что скрининг можно сделать бесплатно по полису ОМС.

читайте также:Помеченная мокрота поможет засечь опухоли легких на ранней стадии
Рак легких будут искать на ранней стадии по анализу мокроты
Анализ помеченной мокроты может помочь в диагностике рака легких на ранней стадии »

читайте также:
Курильщиков призвали жаловаться Путину на наплыв "левых" сигарет
Представитель табачной промышленности предложил россиянам объединиться против повышения акцизов и роста контрафакта »

Также по теме
Курение
Седова Анастасия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Праймериз "Единой России", вторая серия: от общения до КПСС
17:54, 08 Февраля 2017
Sobesednik.ru обсудил с экспертами, как пройдет новое предварительное голосование за кандидатов от «Единой России»
»
Юрий Борзаковский: Сам бы я выступал только под флагом России
17:03, 08 Февраля 2017
Главный тренер легкоатлетической сборной РФ поговорил с Sobesednik.ru о нейтральных флагах и допинговых скандалах
»
Восемь новых показателей, доступных благодаря анализу крови
16:43, 08 Февраля 2017
Эксперты назвали 8 неожиданных вещей, которые можно определить с помощью обычного анализа крови
»