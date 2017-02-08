Гены мешают мужчинам читать также хорошо, как читают женщины

Генетические факторы мешают мужчинам проявлять такие же способности к чтению, какие есть у женщин.

Проанализировав уровень IQ большого количества младшеклассников, ученые из Университета Сиэтла поразились полученным данным. Их удивило не то, что этот показатель у девочек выше, а то, как сильно он различается у мальчиков.

Если у школьниц различия в уровне IQ были не слишком значительными, то у мальчишек они достигали нескольких десятков пунктов. Ученые считают, что определенные генетические особенности развития мужского мозга могут быть причиной такого разброса, равно как и того, почему мужчины, в целом, читают медленнее и хуже женщин.