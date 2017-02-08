Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:18, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Депрессия помогает быстрее адаптироваться к новым условиям

Исследователи из Йенского университета в Германии доказали, что у депрессии бывают и положительные стороны.

Этот вывод был сделан после того, как ученые сравнили способности жертв депрессии и людей, не страдающих от этого психического расстройства. Участники эксперимента разгадывали анаграммы, составляя слова из перепутанных букв.

Оказалось, что именно у депрессивных людей эта способность развита значительно более выраженно. По мнению авторов исследования, депрессия дает возможность людям быстрее приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни.

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Владимиров Алексей

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