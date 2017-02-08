Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:14, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Анализ крови за считанные часы обнаружит все опасные бактерии

Уникальную и высокоточную методику анализа крови разработали калифорнийские ученые.

Американские исследователи создали анализ крови, во время которого можно всего за 4 часа провести 20 000 одновременных реакций. В обычных условиях на получение результатов требуется несколько дней.

Если сейчас в лабораториях анализируется каждая бактерия в отдельности по характерной подписи ДНК, то новая методика проводит совместный анализ всех бактерий. Благодаря этой технологии диагностика пневмонии и других опасных для жизни заболеваний ускоряется во много раз.

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Владимиров Алексей

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