В Сибири ожидается рост случаев неизлечимого туберкулеза

Хотя число жертв туберкулеза к 2018 году в Сибири сократится, вырастет число жертв самой опасной разновидности болезни.

Речь идёт о форме туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, которая практически не поддается современным методам лечения. Ожидается, что в 2018 году в Сибирском федеральном округе будет почти 10 500 пациентов именно с этой разновидностью болезни.

При этом ученые Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) подсчитали, что количество жертв туберкулеза сократится с 30 000 до 27 900.

Устойчивость к антибиотикам является одной из самых главных угроз для здоровья населения не только России, но и всех остальных стран мира, по мнению Всемирной организации здравоохранения.