Пять главных причин полюбить хурму

Sobesednik.ru выяснил всё, что нужно знать о фрукте хурма.

Прекрасный заморский гость появляется в магазинах и на рынках зимой: похожий немного на яблоки, чуть-чуть на апельсины, напоминающий летние персики и абрикосы, он тем не менее совершенно особенный. Речь о хурме.

Самое удивительное, что стоит знать о хурме, – это ее исключительная польза. Диетологи говорят, что это – один из немногих плодов, который практически не имеет недостатков. Таковые есть даже у апельсинов и яблок, а хурма – тот редкий случай, когда явных минусов нет. Зато плюсов – приличное количество. Например, хурму стоит полюбить, если у вас...

...непереносимость молока

Допустим, вы не переносите молоко или вообще не любите молочное – таких людей довольно много. Но кальций получать все равно нужно, и тут на помощь может прийти хурма. Неожиданно? Тем не менее 100 г этой ягоды содержит 127 мг кальция – больше, чем йогурт, кефир и простокваша! Усваивается кальций из растительных продуктов хуже, чем из животных, тем не менее это тоже подспорье.

...диета

Хурма сладкая. Иногда – очень сладкая, как, например, такой ее вид, как шоколадная хурма. При этом плод низкокалорийный, всего 53–66 ккал. Поэтому диетологи смотрят на хурму благосклонно: сладкоежкам, которые вынуждены придерживаться диеты и с трудом отказывают себе в сладком, этот замечательный плод в помощь.

..проблемы с кишечником

Чуть вяжущий вкус хурмы объясняется тем, что в ней довольно много дубильных веществ. Они дают закрепляющий эффект и выручают в случае расстройства кишечника. А кроме того, обладают противовоспалительными свойствами, что тоже полезно для проблемного ЖКТ. Есть склонность к запорам или не нравится вяжущий вкус? В очень спелых плодах дубильных веществ меньше. Недозрелые из-за проблем с пищеварением лучше не есть, некоторым они вообще противопоказаны.

...дефицит витамина А

Яркий цвет хурмы – признак того, что она очень богата каротином, который в организме превращается в витамин А, один из самых важных для иммунной системы. В 100 г хурмы (иногда это всего половинка плода!) – около 1,3 мг каротина. Примерно столько же – в таком же количестве абрикосов.

...недостаток йода

Много какие продукты содержат этот важный для человека элемент, которого вечно не хватает. Однако они по большей части либо малодоступны, либо дороги: например, жители российской глубинки вряд ли могут получать йод за счет морских водорослей, а морепродукты и хорошая рыба хоть и есть, но многим не по карману. А еще достаточно людей, которые не любят ни печень трески, ни саму треску и вообще рыбу. С хурмой проще: в 100 г хурмы содержится около 50 мкг йода, что составляет примерно треть от суточной потребности взрослого человека в этом элементе. Покрыть это количество можно всего двумя плодами.

КСТАТИ

В природе видов хурмы огромное количество – более 700! Не все они съедобны и известны обычному потребителю. В нашей стране с наступлением зимы обычно продают три вида хурмы.

Королек: если плод полностью созрел, его мякоть будет коричневой. Отсюда другое название королька – шоколадная хурма.

Кавказская хурма: ее плоды среднего размера, сладкие. У такой хурмы очень нежная кожица, которая легко лопается, если плод полностью созрел. Поэтому ее обычно продают чуть недозрелой.

Японская хурма: узнать этот вид можно по крупным плодам, которые в недозревшем виде обладают вяжущим вкусом. Кожица у японской хурмы плотнее, чем у других видов, и более яркая.