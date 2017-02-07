На свет родился ребенок с 16-летней задержкой после зачатия

Жительница Китая смогла успешно родить ребенка из эмбриона, который был заморожен целых 16 лет назад.

46-летняя китаянка успешно прошла через экстракорпоральное оплодотворение, в ходе которого ей пересадили замороженный 16 лет назад эмбрион. Сообщается, что женщина произвела на свет ребенка в одной из больниц города Гуанчжоу.

Эта женщина еще в 2000 году родила первый раз, причём также после процедуры ЭКО. До последнего времени в мире на свет еще не появлялись дети из эмбрионов, которые выдерживали бы такой длительный срок хранения.