Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:15, 07 Февраля 2017 Версия для печати

На свет родился ребенок с 16-летней задержкой после зачатия

Жительница Китая смогла успешно родить ребенка из эмбриона, который был заморожен целых 16 лет назад.

46-летняя китаянка успешно прошла через экстракорпоральное оплодотворение, в ходе которого ей пересадили замороженный 16 лет назад эмбрион. Сообщается, что женщина произвела на свет ребенка в одной из больниц города Гуанчжоу.

Эта женщина еще в 2000 году родила первый раз, причём также после процедуры ЭКО. До последнего времени в мире на свет еще не появлялись дети из эмбрионов, которые выдерживали бы такой длительный срок хранения.

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Владимиров Алексей

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