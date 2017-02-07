Лечение рака в детском возрасте грозит интимными проблемами

Лечение рака может спровоцировать долгосрочные негативные последствия для романтических сексуальных отношений.

Ученые из Университета Огайо выяснили, что успешно справившиеся с раком пациенты впоследствии чаще сталкиваются с проблемами в интимной сфере. Дело в том, что необходимость длительного приема токсичных препаратов оказывает воздействие на мозг человека.

У пациентов, прошедших через лечение рака в детском возрасте, потом чаще наблюдаются проблемы в выстраивании отношений и в сексуальной жизни. Вот почему врачам-онкологам, которые лечат детей, выбирая лекарства, необходимо брать во внимание последующее психосексуальное развитие пациентов.