Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:23, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Лечение рака в детском возрасте грозит интимными проблемами

Лечение рака может спровоцировать долгосрочные негативные последствия для романтических сексуальных отношений.

Ученые из Университета Огайо выяснили, что успешно справившиеся с раком пациенты впоследствии чаще сталкиваются с проблемами в интимной сфере. Дело в том, что необходимость длительного приема токсичных препаратов оказывает воздействие на мозг человека.

У пациентов, прошедших через лечение рака в детском возрасте, потом чаще наблюдаются проблемы в выстраивании отношений и в сексуальной жизни. Вот почему врачам-онкологам, которые лечат детей, выбирая лекарства, необходимо брать во внимание последующее психосексуальное развитие пациентов.

читайте также:Кофе обеспечивает защиту от рака людям, злоупотребляющим алкоголем
Топ-6 самых неожиданных вещей, защищающих нас от рака
Эксперты назвали 6 удивительных вещей, способных понизить риск развития раковых заболеваний »

читайте также:Ученые из России создают новые методы лечения и диагностики опухолей
"Подсветка" опухолей: 5 прорывов российских ученых в диагностике и лечении рака
Как российская наука принимает участие в создании новых методов лечения и диагностики рака, изучил Sobesednik.ru »

Также по теме
Наука

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Страсти по "Матильде". Кто хочет запретить фильм Алексея Учителя
15:08, 07 Февраля 2017
Режиссер Алексей Учитель решил дать отпор тем, кто хочет сорвать премьеру его фильма «Матильда», узнал Sobesednik.ru
»
5 главных вопросов о том, что происходит в Авдеевке
13:07, 07 Февраля 2017
Sobesednik.ru попытался понять: почему внезапно обострился конфликт на Донбассе и возможно ли найти мирный выход
»
Ольгу Ветер из "Дома-2" лишили приза из-за мужа
11:05, 07 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал причину непоявления Ольги Ветер на премии «Дома-2»
»