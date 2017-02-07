Десять удивительных фактов о человеческой памяти

Эксперты назвали 10 удивительных фактов о нашей памяти, которые неизвестны большинству людей.

Человеческая память может вместить огромный объем информации, однако каждую ночь во время сна мозг избавляется от лишних данных, чтобы подготовить пространство для новых воспоминаний. Как уже сообщал Sobesednik.ru, не так давно американские ученые доказали, что занятия продолжительностью в 20 минут, за которыми следует отдых в 20 минут, являются максимально продуктивным для нашего мозга. А эксперты сайта Blog.synap.ac назвали еще 10 удивительных фактов, касающихся человеческой памяти.

1. Ограничений по объему запоминаемой информации не существует. Даже с учетом того, как много мы забываем каждый день, наш мозг всё равно обладает почти неограниченным хранилищем информации. Ученые из Северо-Западного университета в США подсчитали, что мозг способен вместить в себя два с половиной петабайта информации, что составляет два с половиной миллиона (!) гигабайтов.

2. Однако объем короткой памяти ограничен. Основной причиной того, почему мы забываем так много информации, является ограниченность нашей короткой памяти при неограниченности долгой. Исследователи доказали, что с короткой памятью мы сможем сберечь до девяти единиц информации в любой отрезок времени, а некоторые самые свежие эксперименты показали, что это число вообще равно четырем.

3. При обучении новой информации происходят физические изменения в структуре мозга. Очень легко представить мозг в качестве волшебного ящика, в котором наши мысли, воспоминания и эмоции обретают упорядоченное положение. На самом деле мозг является такой же частью организма, как сердце и мышцы, и нагрузки для мозга изменяют его структуру.

4. Быстрый доступ к информации затрудняет запоминание. Интернет позволяет нам получать почти мгновенный доступ к самой разной информации. Однако ученые доказали, что чем быстрее мы знакомимся с этой информацией, тем быстрее ее забываем. Данный феномен даже называют «эффектом Google».

5. Мы помним вещи, которые не случались. Аккуратность нашей информации — весьма условное понятие. Иногда мы запоминаем вещи, которые вообще не происходили в жизни. Опытные психологи в ходе любопытного эксперимента, пользуясь специальной методикой, убедили 70% своих собеседников в том, что ранее они совершали преступления, хотя ничего подобного не было.

6. Проверка информации мозгом более эффективна, чем повторное чтение или просмотр. Исследования показывают, что самостоятельные проверки усвоенной информации, которая хранится в нашем мозге, гораздо лучше помогают сохранять ее, чем повторное чтение учебника, прослушивание лекции или просмотр видео.

7. Мы лучше запоминаем то, что почти уже забыли. Если вы никак не можете вспомнить какую-то информацию, которая почти выскользнула у вас из головы, то в следующий раз эта информация будет обнаружена гораздо быстрее, а значит, она прочнее сохранится в нашем мозге.

8. Воспоминания начинают формироваться в утробе. По оценке ученых, процесс формирования воспоминаний стартует на пятом месяце беременности. Плод уже в состоянии помнить те звуки, которые проигрывают специально для него.

9. Одного особого места для хранения информации в мозге нет. Кто-то может представить себе, что информация плавно поступает в специальный отдел мозга, где она потом и хранится. На самом деле информация передается между разными областями мозга. Особенно это справедливо для новых воспоминаний, которые делятся на разные типы: слуховая информация идет в одно место, зрительная — в другое и так далее.

10. На процесс хранения информации влияют эмоции. Наш мозг обрабатывает огромный объем информации ежедневно, и ему нужно определить, какая является важной, а какая — нет. От этого зависит, что будет сохранено. Эмоции человека во время восприятия информации определяют степень ее важности, и то, что мы запомнили в состоянии волнения или тревоги, отложится значительно прочнее.