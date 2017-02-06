Ученые смогут вовремя засечь опухоли белком из моллюска

Российские ученые разрабатывают новый метод диагностики рака с помощью морских моллюсков.

В морском моллюске модиулис курильскй ученые Национального научного центра морской биологии, ДВО РАН и ДВФУ обнаружили молекулу белка лектина, который способен помочь в диагностике различных видов раковых клеток. Лектин распознаёт опухоли по специфическим углеводам на поверхности этих клеток.

В настоящее время исследователи работают над расшифровкой генома белковой молекулы, а также проверяют чувствительность белка к тем или иным видам злокачественных новообразований. Утверждается, что лектин не только обнаруживает опухоли, но и вызывает их гибель.