Ученые научились измерять температуру у детей дистанционно

Российские ученые разработали прибор, позволяющий определять температуру ребенка на расстоянии.

Данное устройство будет особенно ценным в учебных заведениях в периоды эпидемий простудных заболеваний. Электронный термометр определяет температуру тела ребенка и передает эту информацию по беспроводной технологии врачам.

Отметим, что изначально этот гаджет создавался для диагностических мероприятий с пациентами, к которым не рекомендуется близко подходить из-за опасности заражения. Однако теперь инженеры утверждают, что с помощью этого устройства в школах и детских садах можно будет вовремя предотвращать вспышки простудных вирусных заболеваний.