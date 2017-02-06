Здоровье
Источник: Московский Комсомолец Тюмень
16:02, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые научились измерять температуру у детей дистанционно

Российские ученые разработали прибор, позволяющий определять температуру ребенка на расстоянии.

Данное устройство будет особенно ценным в учебных заведениях в периоды эпидемий простудных заболеваний. Электронный термометр определяет температуру тела ребенка и передает эту информацию по беспроводной технологии врачам.

Отметим, что изначально этот гаджет создавался для диагностических мероприятий с пациентами, к которым не рекомендуется близко подходить из-за опасности заражения. Однако теперь инженеры утверждают, что с помощью этого устройства в школах и детских садах можно будет вовремя предотвращать вспышки простудных вирусных заболеваний.

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