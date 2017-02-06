Турист из Мексики завез лихорадку Зика в Россию

В России зафиксирован новый случай заболевания лихорадкой Зика.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России зафиксирован очередной случай завоза вируса Зика. Об этом изданию сообщила глава ведомства Анна Попова.

«У нас зафиксирован новый случай завоза вируса Зика, турист вернулся из Мексики», — сообщила глава ведомства.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года в России было отмечено 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

В прошлую пятницу, 3 февраля, Министерство здравоохранения Мексики сообщило о первом случае микроцефалии, вызванном лихорадкой Зика.

По данным ведомства, жертвой вируса стала новорожденная недоношенная девочка, родившаяся в ноябре 2016 года. Она скончалась при родах, однако врачи взяли у плода анализы, которые через подтвердили диагноз микроцефалия.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку. Разносчиками вируса являются комары. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением.