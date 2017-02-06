Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:15, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Содержащаяся в рыбе кислота помогает ребенку лучше учиться

Употребление рыбы положительно сказывается на интеллекте ребенка, как выяснили исследователи из США.

Ученые Университета Северной Каролины доказали, что самым полезным пищевым продуктам для детского мозга является рыба. В ней содержатся жирные кислоты Омега-3 и декозагексаеновая кислота, из которой состоит верхний слой оболочки нервных клеток, передающих импульсы в мозг.

При недостатке данной кислоты отмечается ухудшение успеваемости школьников, они жалуются на высокую утомляемость и проблемы с памятью. А вот при увеличении объема декозагексаеновой кислоты в рационе дети начинают лучше учиться и даже быстрее читать.

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