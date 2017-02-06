РАН требует изъять гомеопатию из больниц и запретить ее рекламу

Российская академия наук официально признала гомеопатию лженаукой и предложила запретить гомеопатические препараты.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на меморандум, подготовленный комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук, ученые РАН заявили о том, что гомеопатия представляет собой лженауку. Согласно документу, академики предлагают изъять все гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений и запретить их рекламу.

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени», – сказано в документе.

Авторы меморандума предлагают Министерству здравоохранения изъять все гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а Федеральной антимонопольной службе (ФАС) – запретить их рекламу. Аптекам, в свою очередь, предлагается не выставлять гомеопатические препараты рядом с традиционными лекарствами и не рекомендовать их покупателям.

В Минздраве пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение министерства.

По данным НП «Национальный совет по гомеопатии» и аналитической компании QuintilesIMS, которые приводит «Коммерсантъ», на данный момент в России зарегистрировано 1,8 тысячи гомеопатических препаратов и 28 компаний-производителей. За 2016 год российские аптеки продали 21,8 миллиона упаковок гомеопатии общей стоимостью 7,32 миллиарда рублей.