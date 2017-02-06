Лекарства на травах могут вызывать отказ почек и печени

Считающиеся полностью безопасными лекарства на основе трав могут представлять угрозу для здоровья человека.

Ученые из Университета Аделаиды в ходе метаанализа 52 исследований выяснили, что различные препараты на травах могут содержать токсические химикаты и тяжелые металлы. При их использовании у ряда пациентов иногда развивается отказ почек и повреждения печени.

Некоторые подобные лекарства, считающиеся безопасными, способны негативно взаимодействовать с традиционными медицинскими препаратами. Но даже те лекарства на травах, которые не содержат токсических химикатов, всё равно могут вызывать осложнения, как считают авторы метаанализа.