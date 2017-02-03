В России рак легких собираются диагностировать по запаху

Российские ученые разработали анализ дыхания, позволяющий диагностировать раннюю стадию рака легких.

Это злокачественное новообразование является одним из самых опасных для жизни, поскольку его достаточно часто обнаруживают на поздней стадии. Анализ дыхания позволяет засечь в выдыхаемом воздухе сверхнизкие концентрации некоторых веществ, которые могут говорить о наличие опухолей.

Авторы этого метода из Фонда перспективных исследований уже провели испытания своего устройства на животных. Оно показало высокую результативность, что делает анализ подходящим для испытаний на людях.