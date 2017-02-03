Топ-6 самых неожиданных вещей, защищающих нас от рака

Эксперты назвали 6 удивительных вещей, способных понизить риск развития раковых заболеваний.

Несмотря на все достижения науки, заболеваемость раком растет, как среди мужчин, так и среди женщин, что связано с низкой физической активностью и вспышкой ожирения в самых разных странах мира. Мы уже хорошо знаем о том, что физические нагрузки, здоровое питание и антиоксиданты, а также отказ от вредных привычек и хорошая экология помогаеют снизить риск развития раковых заболеваний. А вот эксперты сайта Medicaldaily.com назвали еще 6 удивительных факторов, помогающих нам защищаться от опухолей.

Кофе. Для любителей алкоголя, который является фактором риска опухолей печени, рта, горла, пищевода, кишечника и даже груди, кофе может быть по-настоящему целебным защитным напитком. Ученые недавно доказали, что кофе снижает риск опухолей у людей, которые злоупотребляют спиртным. Сами ученые точно не знают, почему этот напиток обеспечивает такое воздействие, но возможно, это происходит за счет снижения уровня воспалений в организме.

Эякуляция. Еще в 2004 году ученые отнесли семяизвержения к умеренным факторам снижения риска рака простаты, а недавно были получены новые доказательства того, что это очень эффективное средство защиты от распространённого мужского рака. Продолжавшиеся 18 лет наблюдения за 32 000 мужчин показали, что испытывавшие 21 оргазм в месяц представители сильного пола снижали риск рака простаты на 20% по сравнению с теми, у кого было от 4 до 7 семяизвержений за то же время.

Голодание. Резкое похудение и потеря аппетита часто являются симптомами рака, однако ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что периоды голодания, продолжающиеся не более 12 часов, позволяют снизить уровень сахара в крови у женщин, тем самым уменьшив риск рака груди. 12-часовое голодание каждую ночь обеспечивало максимальный эффект для группы наблюдаемых женщин. В ходе другого исследования было доказано, что голодание способствует регенерации стволовых клеток иммунной системы, которая очищается от поврежденных клеток, и особенно во время химиотерапии.

Аспирин. Американские ученые в 2014 году доказали, что прием одной таблетки аспирина ежедневно обеспечивает защиту от рака. Следование этой привычке в течение 10 лет уменьшало риск рака кишечника на 35%, а смертность от этой болезни — на 40%. При этом риск опухолей горла и желудка уменьшился на 30%. Это опять-таки связано со способностью аспирина снижать уровень воспалительных процессов в организме.

Грудное вскармливание. Оно обеспечивает очень много преимуществ для здоровья матери и ребенка, ну а одно из самых значительных — потенциальная защита от рака груди. Результаты исследования показали, что некурящие женщины, практикующие грудное вскармливание более 6 месяцев подряд, существенно снижают опасность развития у себя рака груди.

Средиземноморская диета и орехи. Средиземноморская диета с такими традиционными ингредиентами, как фрукты, овощи, оливковое масло, морепродукты и орехи, помогает не только похудеть, а также снизить риск диабета, но и уменьшить вероятность развития рака. В частности, данный рацион обеспечивает защиту от рака простаты у мужчин и матки у женщин, что недавно продемонстрировало исследование.