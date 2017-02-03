Ткани человека вместо сахарной ваты — открытие ученых

Ученые из США выяснили, что новые клетки человека можно выращивать в машине для сахарной ваты.

Исследователи из Университета Вандербилта использовали машину для сахарной ваты для создания человеческих тканей. Оказалось, что именно это устройство идеально подходит для выращивания сети крошечных капилляров.

Невозможность выполнения данной сложнейшей задачи пока сдерживала массовое развитие технологий искусственного выращивания клеток человека. Однако аппарат, напоминающий машину для сахарной ваты, оказался способным заплетать тончайшие волокна, превращающиеся в капилляры.