Ночью во сне мозг стирает почти всю информацию, полученную днем

Американские исследователи доказали, что во время сна мозг избавляется от лишних воспоминаний.

Сразу два исследования подтвердили, что во время сна происходит очистка мозга от лишних воспоминаний. Наблюдения за лабораторными мышами продемонстрировали, что в состоянии сна синапсы (связи между клетками мозга) уменьшаются приблизительно на 18%.

В течение дня мозг накапливает массу информации от диалогов, визуальных образов и мыслей, которая его перегружает, поскольку является лишней. Ночью мозг очищается от этой информации и готовит пространство для новых данных, которые будут получены на следующий день.