Мебель и одежда курильщиков опасны для детского иммунитета

Так называемое третичное курение чрезвычайно опасно для детей, так как нарушает их иммунитет.

Вторичным или пассивным курением называют вдыхания сигаретного дыма, которое происходит рядом с курящим человеком. Третичное курение — это контакт с одеждой и мебелью курильщика, которые уже впитали большое количество вредных веществ, содержащихся в дыме.

Американские исследователи выяснили, что третичное курение опасно для иммунной системы детей. Опыты с лабораторными мышами показали, что из-за контакта с одеждой, пропитанной дымом, грызуны набирают меньше массы, а в их крови фиксируется повышенное содержание тромбоцитов и эозинофилов, являющихся инструментами иммунной системы человека. У взрослых мышей прокуренная одежда снижала уровень клеток, предохраняющих организм от бактериальных инфекций.