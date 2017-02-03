Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:34, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Мебель и одежда курильщиков опасны для детского иммунитета

Так называемое третичное курение чрезвычайно опасно для детей, так как нарушает их иммунитет.

Вторичным или пассивным курением называют вдыхания сигаретного дыма, которое происходит рядом с курящим человеком. Третичное курение — это контакт с одеждой и мебелью курильщика, которые уже впитали большое количество вредных веществ, содержащихся в дыме.

Американские исследователи выяснили, что третичное курение опасно для иммунной системы детей. Опыты с лабораторными мышами показали, что из-за контакта с одеждой, пропитанной дымом, грызуны набирают меньше массы, а в их крови фиксируется повышенное содержание тромбоцитов и эозинофилов, являющихся инструментами иммунной системы человека. У взрослых мышей прокуренная одежда снижала уровень клеток, предохраняющих организм от бактериальных инфекций.

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