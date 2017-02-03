Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:58, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Цвет слизи из носа расскажет о здоровье человека

По слизи во время насморка можно определить некоторые расстройства здоровья, как выяснили ученые.

Американские исследователи установили, что активно выделяемая во время насморка из носа слизь содержит ценную информацию о здоровье человека. К примеру, если слизь является густой, белой или желтой на вид, то речь уже идет о выздоровлении.

А густая зеленая слизь свидетельствует о наличии миелопероксидазы — иммунного фермента, который сражается с болезнями. Наиболее распространённые прозрачные выделения просто свидетельствуют о нормальной работе иммунитета. Это вид насморка, который временно возникает при выходе из тепла куда-нибудь в холодное пространство.

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