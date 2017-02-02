Здоровье
Источник: Life
08:46, 02 Февраля 2017 Версия для печати

В 2017 году россияне не доживут до 74 лет

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян не достигнет 74 лет раньше 2019 года.

Как сообщает веб-издание Life со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2017 году не достигнет даже 73 лет.

Специалисты Росстата составили прогноз ожидаемой продолжительности жизни россиян до 2030 года, включив в него три варианта: низкий, средний и высокий. Как отмечает Life, даже по самым оптимистичным прогнозам к 2018 году показатель продолжительности жизни не достигнет отметки в 74 года, как этого требуют майские указы президента.

Согласно самому оптимистичному прогнозу Росстата, такая продолжительность жизни может быть достигнута лишь к 2019 году, по среднему прогнозу — только к 2024 году, а в пессимистичном прогнозе вообще отсутствует показатель в 74 года.

Как показывают данные службы, разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин сохранится, однако будет постепенно уменьшаться.

На продолжительность жизни россиян влияют различные факторы. Так, 68,5% от общей смертности населения составляет смертность от основных неинфекционных заболеваний — это болезни кровеносной системы, злокачественные опухоли, хронические заболевания органов дыхания и сахарный диабет.

Одной из самых распространённых причин развития этих заболеваний является нездоровый образ жизни: курение, употребление алкоголя, неправильное питание, отсутствие занятий физкультурой и так далее.

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Соловьева Екатерина

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