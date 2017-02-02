Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:24, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые подтвердили, что рост достается человеку по наследству

Американские ученые обнаружили 83 генетические вариации, которые прямо влияют на рост человека.

Хорошо известно, что у высоких родителей часто появляются на свет высокие дети и наоборот. Гипотеза о том, что гены определяют рост человека, полностью подтвердилась в ходе исследования с участием 700 добровольцев.

Авторы исследования проанализировали ДНК участников и выявили 83 вариации генов, которые отвечают за рост. Выяснилось, что эти гены воздействуют на процессы развития хрящей и костей, а также за выделение гормона роста. Все эти факторы влияют на итоговые показатели роста человека.

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Владимиров Алексей

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