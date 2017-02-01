5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао

Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период.

Есть кофе и чай, есть газировки и соки, есть, в конце концов, вода – все это мы пьем круглый год. И есть какао. Ниже – 5 фактов о самом зимнем напитке.

Факт 1: может заменить кофе

Какао вполне может заменить собой кофе. В нем есть и кофеин, но намного больше вещества теобромина, который действует таким же образом, но несравнимо деликатнее. Именно поэтому не кофе, а какао дают детям в детсадах и школах. Ученые располагают данными, что какао при регулярном употреблении может снижать риск инсультов и инфарк­тов.

Факт 2: лучше не частить

Какао обычно готовят на молоке, и получается довольно калорийный напиток, который раньше прописывали людям истощенным, перенесшим болезнь. Это ощущают на себе и любители выпить чашку с утра: она вполне может заменить целый завтрак. Потому диетологи советуют не баловаться какао каждый день, а пить его не чаще 2–3 раз в неделю.

Факт 3: реже подделывают

В отличие от кофе, который считается одним из самых подделываемых продуктов, подделки какао – редкость. Если речь идет о настоящем, который представляет собой порошок без каких-либо добавок, то такой продукт довольно дорог и фальсификаторов не очень интересует. Это на руку потребителю. Однако надо помнить, что дешевым настоящее какао быть не может в принципе.

Факт 4: это полезнее шоколада

Удивительно, но факт: какао, которое по сути является второстепенным продуктом по сравнению с шоколадом, в реальности куда богаче его по витаминному составу. В нем больше магния, калия, кальция, цинка – всего, что делает шоколад ценным пищевым продуктом.

Факт 5: не всем можно

Какао занимает вторую строчку после чая по содержанию пуринов – веществ, которые противопоказаны людям с почечными проблемами и подагрой. Например, субпродукты, от которых таким больным приходится отказываться совсем, содержат около 95 мг пуринов на 100 г продукта, а такое же количество какао – 1900! 100 граммов какао, конечно, никто за раз съесть не может – это целая пачка, но недооценивать этот продукт не стоит. Он, конечно, «детский», но не каждому взрослому на пользу.

Как делают какао для напитков

Какао готовят из порошка, который в свою очередь делают из жмыха. Это то, что остается от перетертых какао-бобов, из которых выделили какао-масло. Из масла в дальнейшем делают шоколад, а высушенный и еще раз перетертый жмых идет на приготовление порошка для напитка, который все мы знаем как какао. Не стоит путать его с горячим шоколадом – это разные вещи.

Справка

Какао прекрасно сочетается с разными пряностями – особенно ему подходят ваниль и корица. А еще, как ни странно, соль: многие добавляют в готовый напиток несколько крупинок или хлопьев соли, утверждая, что в таком случае и без того богатый вкус настоящего какао раскрывается полнее и ярче.