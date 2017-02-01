Зубная щетка оказалась главным оружием долгожителей

По мнению британских ученых, регулярная чистка зубов увеличивает среднюю продолжительность жизни на шесть лет.

Исследователи выяснили, что в состав зубного камня, который образуется при плохой гигиене полости рта, входят опасные микроорганизмы. Они проникают в кровоток, закупоривают вены и сосуды, вызывая сердечно-сосудистые заболевания.

Если же человек регулярно чистит зубы, то тем самым он обеспечивает себе дополнительную защиту от этих болезней. Такая защита, как подсчитали исследователи, увеличивает среднюю продолжительность жизни на шесть лет.