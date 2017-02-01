Питерские ученые обнаружили "бутылочное горлышко" у ВИЧ

Ученый Санкт-Петербургского политехнического университета готовится представить миру вакцину от ВИЧ.

Доктор биологических наук Андрей Козлов вместе с коллегами по университету разрабатывает вакцину от ВИЧ-инфекции. Ему удалось выделить вирусную частицу, которая участвует в процессе заражения человека, и сам ученый называет ее «бутылочным горлышком» вируса.

По мнению Андрея Козлова, тщательное изучение феномена «бутылочного горлышка» позволит создать наиболее эффективную на сегодня вакцину от ВИЧ-инфекции. В настоящее время начинается вторая фаза клинических испытаний, а появление самой вакцины ожидается к 2030 году.