Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:32, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Исследователи отыскали симптомы депрессии даже у шестилетних

По мнению норвежских исследователей, современная депрессия практически не имеет возрастных границ.

Сегодня от полноценной клинической депрессии могут страдать даже малыши в возрасте от шести лет, как показали наблюдения за двумя тысячами детей. Ученые следили за их активностью с помощью фитнес-браслетов, и у тех детей, которые проявляли наименьшую подвижность, впоследствии чаще обнаруживали симптомы депрессии.

Авторы исследования подчеркивают, что чем чаще родители побуждают детей двигаться, тем ниже риск развития этого опасного психического расстройства. Отметим, что детская клиническая депрессия является относительно мало изученным феноменом по сравнению с депрессией взрослой, и ее гораздо чаще упускают психологи.

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Владимиров Алексей

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