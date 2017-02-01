Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:19, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Горный воздух препятствует развитию инфарктов и диабета

Проживание в высокогорных условиях существенно уменьшает опасность диабета, а также болезней легких и сердца.

Ученые из Университета Наварры в Испании выяснили, что горный воздух положительно влияет на сердечно-сосудистую и легочную систему, снижая опасность развития болезней. Он также эффективен и в профилактике диабета.

Как показали наблюдения, если люди проживают на высоте от 450 до 2 400 метров над уровнем моря, то у них гораздо реже развивается метаболический синдром. Под это определение подпадает целая группа расстройств, включая болезни сердца и сосудов, такие как инфаркт, а также диабет.

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Владимиров Алексей

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