Горный воздух препятствует развитию инфарктов и диабета

Проживание в высокогорных условиях существенно уменьшает опасность диабета, а также болезней легких и сердца.

Ученые из Университета Наварры в Испании выяснили, что горный воздух положительно влияет на сердечно-сосудистую и легочную систему, снижая опасность развития болезней. Он также эффективен и в профилактике диабета.

Как показали наблюдения, если люди проживают на высоте от 450 до 2 400 метров над уровнем моря, то у них гораздо реже развивается метаболический синдром. Под это определение подпадает целая группа расстройств, включая болезни сердца и сосудов, такие как инфаркт, а также диабет.