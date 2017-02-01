Здоровье
Источник: Британские СМИ
09:30, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Билингвы могут затормозить старческое слабоумие на 5 лет

Ученые доказали, что способность владеть двумя иностранными языками замедляет развитие старческого слабоумия.

Изучая прогрессирование болезни Альцгеймера у группы пациентов, ученые из Италии выяснили, что так называемые билингвы, которые с детства одинаково хорошо владеют двумя языками, могут затормозить течение этой болезни приблизительно на 5 лет. Если же человек пользуется только одним языком, то замедлить развитие симптомов старческого слабоумия ему не удается.

Результаты данного исследования подтверждают теорию когнитивных резервов, показывая, что необходимость постоянно переключаться с одного языка на другой усиливает связи между разными зонами мозга. А это делает данный орган более натренированным и способным лучшие противостоять деменции.

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