9 вещей, которые нельзя говорить подростку с депрессией

Родители должны знать, что ребенок не виноват в появлении у него депрессии

Эксперты назвали 9 вещей, которые родители ни в коем случае не должны говорить детям, страдающим от депрессии.

Детская депрессия — это очень опасное психическое заболевание, которое чревато самыми неожиданными осложнениями. Психологам и родителям нужно соблюдать предельную осторожность в общении с ребенком, страдающим от депрессии. Эксперты сайта Huffingtonpost.in назвали 9 вещей, которые ни в коем случае нельзя произносить в адрес депрессивного ребенка или подростка.

1. «Это всего лишь полоса в жизни, все пройдет». Депрессия — не простуда, которая быстро проходит сама по себе. Это психическое расстройство очень сильно изменяет жизнь ребенка, иногда до такой отметки, что он начинает казаться себе другим человеком, совершенно незнакомым даже своим родителям.

2. «Мы даем тебе всё, что нужно. Что тебя расстраивает?» Значительное число детей, страдающих от депрессии, живут в нормальных семьях. А значит, крыша над головой, карманные деньги и адекватное питание не являются надежной защитой от депрессии. Поинтересуйтесь жизнью своего ребенка: с какими проблемами он сталкивается в школе и при общении с друзьями, что его может угнетать в отношениях с вами, какие фильмы он смотрит, какую музыку слушает.

3. «Это полностью наша вина». Некоторые родители винят исключительно себя во всех психологических проблемах своих детей. На самом деле причин у детской депрессии может быть очень много, и далеко не всегда они связаны с поведением родителей. Хотя забота папы и мамы, а также хорошо налаженный откровенный диалог с ребенком снижают вероятность развития депрессии.

4. «Просто будь сильным, и ты справишься». Это позиция, которая заставляет ребенка замыкаться в себе и не выплескивать эмоции наружу, ведь «сильный человек» в популярном понимании этого слова не должен жаловаться окружающим и искать психологическую поддержку «на стороне». Но в борьбе с депрессией такая тактика контрпродуктивна.

5. «У нас, взрослых, проблемы куда серьезнее, но мы же не жалуемся!» Невежливо сравнивать свои проблемы с чужими, это не принесет никакой пользы. В реальности после таких слов ребенок вообще не захочет с вами делиться собственными переживаниями, раз вы не воспринимаете их всерьёз. Помните о том, что каждый человек уникален.

6. «Ты просто не хочешь учиться или выполнять домашние дела». Действительно, многие дети и подростки могут притворяться нездоровыми только для того, чтобы пропускать школу или отлынивать от уборки помещения. Но если данное состояние затянулось, то речь идет совсем не об игре и притворстве.

7. «Ты слишком маленький для депрессии». Как уже сообщал Sobesednik.ru, норвежские ученые доказали, что депрессия практически не знает возрастных границ и может начинаться даже в шесть лет. Именно поэтому родителям необходимо проявлять больше понимания в отношении психологических проблем ребенка.

8. «Не позорься и никому об этом не говори». И вновь контрпродуктивная тактика, которая заставляет жертву депрессии замыкаться в себе. Только откровенный разговор с другими людьми поможет принести облегчение в данном состоянии и найти путь к освобождению от болезни, поэтому проблему необходимо обсуждать, а не скрывать.

9. «Просто перестань дурить и веди себя нормально». Можете ли вы посоветовать человеку с высокой температурой встать на ноги и срочно выздороветь? Не считайте депрессию каким-то пустяком, целиком находящимся в голове ребенка, — это очень серьезное психическое расстройство, требующее длительного лечения и завидного терпения. Конечно, от родителей необходима еще и полная поддержка.