Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами

Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru.

Предполагается, что уже осенью многие можно будет купить без визита в аптеку. О дистанционной продаже лекарств говорят давно, причем совершенно в разном ключе: два года назад, например, Росздравнадзор предлагал запретить торговлю лекарствами через интернет – для контроля за их распространением, теперь речь идет о ее легализации – с той же целью. Проект Минздрава устанавливает правила такой торговли.

Пока в России закон прямо запрещает дистанционную торговлю «товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Лекарство – как раз пример такого товара. Тот факт, что существуют так называемые онлайн-аптеки и многие россияне их услугами пользуются, имеет несколько возможных объяснений: они нелегальные, вполне легальные и просто работают по предзаказам, сделанным через интернет, или продают дистанционно только нелекарственную продукцию – бинты, пластыри, салфетки, тонометры и пр.

Многие работники здравоохранения выступают за то, чтобы разрешить удаленную торговлю лекарствами, и объясняют это просто: пациентам станет легче жить. Например, пожилым и инвалидам, которым физически трудно добраться до аптеки. Или жителям глубинки, где аптеки далеко не в каждом населенном пункте, а в тех, что есть, ассортимент часто беден. Для таких людей лекарство в посылке – удобная опция. Хотя, разумеется, отправить таким образом можно далеко не всякий медпрепарат.

Что получится, будет известно в октябре 2017 года.