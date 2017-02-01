Здоровье
Источник: «Собеседник» №2-2017
07:08, 19 Января 2017 Версия для печати

Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами

Многие работники здравоохранения выступают за то, чтобы разрешить удаленную торговлю лекарствами
Многие работники здравоохранения выступают за то, чтобы разрешить удаленную торговлю лекарствами
Фото: Global Look Press

Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru.

Предполагается, что уже осенью многие можно будет купить без визита в аптеку. О дистанционной продаже лекарств говорят давно, причем совершенно в разном ключе: два года назад, например, Росздравнадзор предлагал запретить торговлю лекарствами через интернет – для контроля за их распространением, теперь речь идет о ее легализации – с той же целью. Проект Минздрава устанавливает правила такой торговли.

Пока в России закон прямо запрещает дистанционную торговлю «товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Лекарство – как раз пример такого товара. Тот факт, что существуют так называемые онлайн-аптеки и многие россияне их услугами пользуются, имеет несколько возможных объяснений: они нелегальные, вполне легальные и просто работают по предзаказам, сделанным через интернет, или продают дистанционно только нелекарственную продукцию – бинты, пластыри, салфетки, тонометры и пр.

Многие работники здравоохранения выступают за то, чтобы разрешить удаленную торговлю лекарствами, и объясняют это просто: пациентам станет легче жить. Например, пожилым и инвалидам, которым физически трудно добраться до аптеки. Или жителям глубинки, где аптеки далеко не в каждом населенном пункте, а в тех, что есть, ассортимент часто беден. Для таких людей лекарство в посылке – удобная опция. Хотя, разумеется, отправить таким образом можно далеко не всякий медпрепарат.

Что получится, будет известно в октябре 2017 года.

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Кузнецова Ольга

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