1,3 млн рублей получит жительница Сахалина за потерю почки

В Южно-Сахалинске суд удовлетворил иск женщины, которой врачи незаконно удалили здоровую почку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру, Южно-Сахалинский городской суд обязал Сахалинскую областную больницу выплатить пациентке компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Именно такую цену придется заплатить врачам за то, что они из-за своей халатности удалили женщине здоровую почку.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению», — сообщили в сахалинской прокуратуре.

После случившегося женщина обратилась в суд, который постановил, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Руководство больницы обжаловало постановление суда. В результате делом занялся областной суд, который оставил принятое решение в силе.